“Fitne ve fesada asla fırsat vermeyeceğiz”
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sungurlulu hemşehrimiz Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti.
Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, beraberinde İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Hakan Tekercioğlu ve İYİ Parti Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin ile birlikte, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Dere'yi ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahiner, “İlçemiz yatırımları hakkında istişarelerde bulunduk. İlçemizin gelişmesi hususunda siyaseti bir kenara bırakıp, birlik ve beraberliğin ön planda olacağı, fitneye ve fesata asla taviz verilmeyeceği, kazananın Sungurlu olacağı görüşlerinin ön plana çıktığı ziyaretimizde misafirperverliğinden ve ilçemize göstermiş olduğu ilgilerinden dolayı Sayın Bakanımıza şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
(Volkan SINAYUÇ)
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