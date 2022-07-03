Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir evin içerisine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Sungurlu 03.07.2022, 17:55
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Edinilen bilgiye göre, Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi'nde evine giren yılanı fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Evin bahçesini arayan ekipler, 10 dakika süren aramanın ardından yılanı yakalamayı başardı.
Ev sahibi yılanı yakalayan itfaiye ekibine teşekkür etti.
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