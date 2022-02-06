Esnaf Hasan Akkaş kalbine yenildi 

Hasan Akkaş, geçirdiği kalp krizi sonucu Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, buradaki ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Merhum Ömer Akkaş’ın oğlu, Engin Akkaş ve Zülayha Kaymaz’ın ağabeyi olan Hasan Akkaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Akkaş’ın cenazesi Sungurlu Ulucami’de kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

