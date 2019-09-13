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Eski taksi şoförü evinde ölü bulundu

Sungurlu’ya bağlı İnegazili köyünde yaşayan eski taksi şoförü Mehmet Özduğancı, evinde ölü bulundu.

Eski taksi şoförü evinde ölü bulundu

Sungurlu’ya bağlı İnegazili köyünde yaşayan eski taksi şoförü Mehmet Özduğancı, evinde ölü bulundu.

13 Eylül 2019 Cuma 22:28
Eski taksi şoförü evinde ölü bulundu

Sungurlu’ya bağlı İnegazili köyünde yaşayan eski taksi şoförü Mehmet Özduğancı, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İnegazili köyünde yalnız yaşan Mehmet Özduğancı’dan (57) haber alamayan İstanbul’daki çocukları, babalarından bilgi almak için telefonla komşularını aradılar. Birkaç gündür evden çıkmadığını fark eden komşuları eve girdiklerinde Özduğancı’yı kanepenin üzerinde yatar vaziyette buldular.

Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Özduğancı’nın birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Özduğancı’nın cenazesi, ölüm nedenin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

İstanbul’da uzun süre taksi şoförlüğü yaptıktan sonra Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına (KOAH) yakalanan 4 çocuk babası Mehmet Özduğancı’nın köyüne yerleştiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. (Haber Merkezi)

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