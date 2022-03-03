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“Eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu Ticaret Borsası heyetini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuk etti.

Sungurlu 03.03.2022, 19:39
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“Eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz”

Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, Borsa Yönetim Kurulu ve Sungurlu Belediye Meclis Üyesi Kadir Kolcu ve Recep Hopkar ile birlikte Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı TBMM’de ziyaret etti.
Ziyarette Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Sungurlu’ya yapılan hizmetler ve kazandırılan yatırımlar nedeniyle Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, Sungurlu’ya özellikle de sulu tarım alanında son zamanlarda yapılan yatırımları hatırlatarak, yatırımların son hali hakkında açıklamalarda bulundu.
“KIRANKIŞLA 2023’TE TAMAMLANACAK”
Ceylan, ilçede yapımı devam eden önemli projelerden birinin Sungurlu ilçe merkezine yıllık 6.30 milyon m3 içme suyu temin edecek ve 31.720 dekar arazinin sulamasını sağlayacak olan Kırakkışla Göleti olduğunu belirtti. 2017 yılında ihale edilmesine rağmen 2021 yılına kadar inşaatına çeşitli sebeplerden dolayı başlanılamadığını hatırlatan Ceylan, yaptıkları girişimler sonucu sorunların giderildiğini ve 2021 yılı sonu itibari ile sıyırma kazıları büyük oranda tamamlandığını vurguladı.
2022 yılında temin edilecek ödenek doğrultusunda inşaatına devam edilecek olan Kırakkışla Göletinin 2023 yılı içerisinde tamamlanmasının planladığını belirten Ceylan,  projenin inşaat maliyeti 2022 yılı fiyatları ile toplam 210 milyon TL olduğunu kaydetti.

“DİĞİ GÖLETİ 100 MİLYONA MALOLACAK”
Sungurlu ilçe merkezine yıllık 470 bin m3 içme suyu temin edecek ve 1.450 dekar arazinin sulamasını sağlayacak Diği Göletinin 2018 yılında ihale edildiğini hatırlatan Ceylan, 2021 yılı sonu itibari ile sıyırma kazıları tamamlandığını ve dipsavak ve su alma yapılarının kazılarına başlandığını vurguladı.
Gölette yeterli ödeneğin sağlanması durumunda 2022 yılı sonunda inşaatının tamamlanması planlandığını anlatan Ceylan, 2021 yılında inşaat işlerine 3 milyon 150 bin TL harcandığını,  projenin inşaat maliyeti 2022 yılı fiyatları ile toplam 100 milyon TL olduğunu dile getirdi.
“ORTAKIŞLA GÖLETİ BU YIL SULAMAYA AÇILACAK”
Yüzde 50 seviyesinde fiziki gerçekleşme olan Ortakışla Göleti ile ilgili de bilgileri paylaşan Millevtekili Ceylan, gövde dolgusu devam eden göleti 2022 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirterek, “Göletin Sulama Hattı inşaat daha önceki yıllarda tamamlanmış olup, gölet inşaatının tamamlanmasına müteakip Ortakışla Köyüne ait 1.700 dekar arazi 2022 yılında sulamaya açılacaktır” dedi.
“70 BİN DEKAR DAHA SUYLA BULUŞACAK”
Sungurlu’da Sarıcalar-Kaledere Barajı ile ilgili gelinen son durum hakkında da bilgiler veren Ceylan, “Sungurlu ilçesine ait Çavuşçu, Dertli, Yürüklü, Güloluk, Hacıosman, Tokullu, Çayyaka, Kavşut,  Turgutlu ve Sarıcalar köylerinin arazilerinin sulanması için baraj yapılması talebine istinaden DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından arazide inceleme yapılmıştır. Yapılan ön inceleme sonucu iki noktada muhtemel eksen yeri tespit edilmiştir. Kaledere Araplı Deresi ve Sarıcalar Üçöz Deresinde 2 noktada 20.09.2021 tarihinde su ölçümü başlatılmıştır. Su ölçümü sonuçlarına göre uygun çıkması halinde yöre halkının talep etmiş olduğu 70.000 dekar arazinin sulanması için baraj planlama çalışmalarına başlanacaktır” açıklamasında bulundu.
Ceylan, Sungurlu ilçesinin Salman Köyünde yer alan 2 adet kuyudan 600 ve 500 dekarlık toplam 1.100 dekar arazinin pompalajlı sulaması tamamlanarak 2021 yılında hizmete alındığını da hatırlattı.
“SEVDAMIZ VE DERDİMİZ HİZMET”
AK Parti’nin derdinin ve sevdasının milletin talep ve istekleri doğrultusunda eser ve hizmet üretmek olduğunu dile getiren Milletvekili Ceylan, “Bizim millet sevdamız karşılığı beklenmeyen bir sevda ve maneviyat sözleşmesidir” şeklinde konuştu.
Ceylan, gerek ilçelerde olsun gerekse il merkezinde olsun toplumun ve memleketin gelişmesine katkı sağlayarak var gücüyle çalışan ve katma değer katan tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının her konuda destekçisi olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi) 
 

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