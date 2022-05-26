Ercan Şahin’den de tepki

“Ey yurdumun İlçe başkanı! Memleketime hizmet şemsiyesi açan zatı muhterem” diyerek konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada sözlerine başlayan İyi Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, “Karaçay yolunda çalışma var da biz mi görmüyoruz. Demirşeh köyünde, Tatlı, Sarıcalar köylerine gölet yapıldı da suyunu biz mi içtik. Sarıcalar Göleti bitti de, İkizli, Çulhalı, Dertli, Oyaca köyleri susuzluktan kurtuldu da biz mi görmüyoruz. Yoksa gurup yolları yapıldı da bizler mi bilmiyoruz. Kızılırmak’tan ova köylerine su mu akıttınız, gurup yollarını mı yaptınız, köyleri susuzluktan mı kurtardınız. Yoksa Sağpazar hesinden, Asayiş, Kaleboynu, Kalenderoğlu, Yirce, Tuğlu, Çayan, Hilallı köylerine su basıp, sulu tarıma mı geçtiler. Yoksa Kavşut köyüne bent yapıp, Kavşut, Tokullu, Çayyaka köylerini veya Tımarlı köyü hesinden Çadırhöyük projesini mi başlattınız. Tahıl ambarı olan köylerin maliyetini mi düşürdünüz. Örs gibi oturup, körük gibi solumaktan başka neye yararsınız” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

