Erbakan için mevlid okundu

Yeniden Refah Partisi Sungurlu İlçe Başkanlığı tarafından Sungurlu Ulu Camii ve Sanayi Camii’nde Prof. Dr. Necmettin Erbakan için ölümünün 10. yıl dönümü nedeniyle Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

YRP İlçe Başkanı Serkan Uzunkaya, “Dünyanın en önemli liderleri arasında yer alan, Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu ve lideri olan rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 10. ölüm yıldönümü nedeniyle okutulan mevlide katılan bütün vatandaşlardan Allah razı olsun. İnsanoğlu elinde bulundurduğu şeylerin gerçek değerini kaybettiği zaman anlıyor. Erbakan hocamızın yaşantısı, mücadelesi ve hayatı bizlere örnek olmuştur. Muhterem hocamızın vefatının yıl dönümü nedeniyle hocamızın hatırası önünde saygı ile eğiliyor. Allah’tan rahmet diliyorum. ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

Mevlidin ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

(Haber Merkezi)