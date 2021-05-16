“Engellilerin hayatını kolaylaştırmak toplumsal bir sorumluluk”

Engelli olmanın bireysel bir sorun olmadığını sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabası gerektiren bir konu olduğunu söyleyen Başkan Şahiner, engellilere farklılıklarını hissettirmeden normal hayat standartlarını temin etmenin toplumsal duyarlılıkla mümkün olduğunu dile getirdi.

Sosyal hayatta engellilere sağlanan imkân ve kolaylıkların bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla beraber; insana verilen değer ve önemin de belirgin yansıması olduğunu belirten Abdulkadir Şahiner mesajında şu görüşlere yer verdi: “Diğer bir ifadeyle, engellilere gösterilen anlayış ve hoşgörü, uygar bir toplum kimliği kazanmada etkin bir rol oynamaktadır. Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak, insanlık görevimiz olduğu gibi önemli toplumsal sorumluluklarımızdandır. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyor ve bu haftanın engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda hassasiyetin ve bilincin artmasına vasıta olması temennisiyle, Engelliler Haftasını kutlarken; onları sevgiyle kucaklayarak ailelerine ve tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, yaşam sevinci dolu günler temenni ediyorum.”

(Haber Merkezi)

