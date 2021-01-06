Emekli öğretmen Veli Sabancılar vefat etti
Çorum’un Sungurlu İlçesi Gökçam Köyü’nün önderlerinden, Gökçamlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin kurucusu, emekli öğretmen Veli Sabancılar vefat etti.
Sungurlu 06.01.2021, 20:00
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Emekli öğretmen Veli Sabancılar’ın vefatı ilçede ve köyünde derin üzüntü yarattı. Sabancılar’ın cenazesi önceki gün ilçeye bağlı Gökçam Köyü’nde düzenlene cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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