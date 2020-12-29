Son Dakika

Emekli öğretmen çatı arasında ölü bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen evinin çatı katında ölü bulundu. 

Sungurlu 29.12.2020, 19:35
750
Emekli öğretmen çatı arasında ölü bulundu

Olay, Çorum'da Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşusunun keser istemesi üzerine tek katlı gecekondunun çatı katına çıkan emekli öğretmen Haydar Doğualp uzun süre aşağıya inmedi Bunun üzerine çatı katına çıkan eşi, kocasını yerde hareketsiz halde yatarken buldu. 
İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlileri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 30 Aralık 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:56
Öğle 12:47
İkindi 15:08
Akşam 17:28
Yatsı 18:54

Gelişmelerden Haberdar Olun

@