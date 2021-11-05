Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı
Sungurlu 05.11.2021, 18:50
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Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde yaşanan kazada bir kişi yaralandı.
Sungurlu'nun Sobacılar Arastası girişinde elektrikli bisiklete bir otomobil çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza önceki gün akşam saatlerinde Sungurlu'nun Sobacılar Arastası girişinde yaşandı. Bir otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrikli bisiklet sürücüsü Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(Haber Merkezi)
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