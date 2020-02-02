Elazağlı kaymakam Gözen’den Sungurlululara teşekkür

Deprem felaketinin ardından ilçe esnafı, kamu kurumları ve vatandaşların 7’den 70’e yüreklerinin Elazığ ile attığını söyleyen Kaymakam Gözen, “Bu güzel insanlara şükranlarımı sunarım. Kaymakamınız olarak gösterdiğiniz dayanışma ve duyarlılık nedeniyle gururlu; bir Elazığ’lı olarak müteşekkirim. Var olun güzel insanlar” dedi.

Sungurlu Kaymakamı Elazığ’lı Mitat Gözen, deprem sonrası yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: “Memleketim Elazığ ve daha önce Pütürge ve Doğanyol Kaymakamlığı görevlerinde bulunduğum Malatya’da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kardeşlik ve dayanışma ruhunu en samimi düşünceleri ile gösteren herkese şükranlarımı sunarım. Aziz Milletimiz, Büyük Türkiye’miz ve yardım için seferber olan kardeş devletler var olsun. Yaraların bu güçlü dayanışma ile daha hızlı sarılacağından hiç şüphemiz yoktur”

(Haber Merkezi)