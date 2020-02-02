Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119140
ALTIN
305.717
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8883
EURO
6.6232

Elazağlı kaymakam Gözen’den Sungurlululara teşekkür

Elazığlı Kaymakam Mitat Gözen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, deprem nedeniyle ihtiyaç duyulabilecek yardım malzemeleri için seferber olan duyarlı ve yardımsever Sungurlu halkına teşekkür etti.

Elazağlı kaymakam Gözen’den Sungurlululara teşekkür

Elazığlı Kaymakam Mitat Gözen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, deprem nedeniyle ihtiyaç duyulabilecek yardım malzemeleri için seferber olan duyarlı ve yardımsever Sungurlu halkına teşekkür etti.

02 Şubat 2020 Pazar 20:00
Elazağlı kaymakam Gözen’den Sungurlululara teşekkür

Deprem felaketinin ardından ilçe esnafı, kamu kurumları ve vatandaşların 7’den 70’e yüreklerinin Elazığ ile attığını söyleyen Kaymakam Gözen, “Bu güzel insanlara şükranlarımı sunarım. Kaymakamınız olarak gösterdiğiniz dayanışma ve duyarlılık nedeniyle gururlu; bir Elazığ’lı olarak müteşekkirim. Var olun güzel insanlar” dedi.

Sungurlu Kaymakamı Elazığ’lı Mitat Gözen, deprem sonrası yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: “Memleketim Elazığ ve daha önce Pütürge ve Doğanyol Kaymakamlığı görevlerinde bulunduğum Malatya’da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kardeşlik ve dayanışma ruhunu en samimi düşünceleri ile gösteren herkese şükranlarımı sunarım. Aziz Milletimiz, Büyük Türkiye’miz ve yardım için seferber olan kardeş devletler var olsun. Yaraların bu güçlü dayanışma ile daha hızlı sarılacağından hiç şüphemiz yoktur”

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sungurlu’da şok asayiş uygulaması
Sungurlu’da şok asayiş uygulaması
Zabıtadan marketlere sıkı denetim
Zabıtadan marketlere sıkı denetim
Şahiner, deprem bölgesini inceledi
Şahiner, deprem bölgesini inceledi
Sungurlu’dan Elazığ’a 3 TIR dolusu yardım
Sungurlu’dan Elazığ’a 3 TIR dolusu yardım
Sungurlu'da trafik kazası
Sungurlu'da trafik kazası
Vali Çiftçi’ye öğrencilerden iade-i ziyaret
Vali Çiftçi’ye öğrencilerden iade-i ziyaret
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim