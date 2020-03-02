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Eğlence programı iptal edildi

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından 8 Mart'ta düzenlenmesi planlanan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eğlence Programı ve Nergiz Ay Konseri” Türkiye'yi yasa boğan şehitlerimiz sebebiyle iptal edildi.

Eğlence programı iptal edildi

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından 8 Mart'ta düzenlenmesi planlanan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eğlence Programı ve Nergiz Ay Konseri” Türkiye'yi yasa boğan şehitlerimiz sebebiyle iptal edildi.

02 Mart 2020 Pazartesi 18:45
Eğlence programı iptal edildi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “İdlib'de gerçekleşen saldırı sonucu şehit düşen kahraman Türk askerlerimizin anısına saygımızdan, yapılması planlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eğlence Programımızı iptal ettik. Rabbim böyle acılar bir daha yaşatmasın. Şanlı ordumuzun her zaman destekçisi ve duacısıyız. Bahar Kalkanı Harekâtının başarıyla sonuçlanması ve Mehmetçiğimizin kılına zarar gelmemesi için dualarımızı eksik etmeyelim inşallah” dedi. (Haber Merkezi)

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