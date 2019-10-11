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Duyarlı esnaftan sandalye bağışı

Sungurlu esnaflarından Tuncay Açıkgöz, geçtiğimiz yıllarda Sungurlu Belediyesi'ne tekerlekli sandalye bağışında bulunmuştu.

Duyarlı esnaftan sandalye bağışı

Sungurlu esnaflarından Tuncay Açıkgöz, geçtiğimiz yıllarda Sungurlu Belediyesi'ne tekerlekli sandalye bağışında bulunmuştu.

11 Ekim 2019 Cuma 22:56
Duyarlı esnaftan sandalye bağışı

Açıkgöz bu yılda belediyeye giderek iki adet daha tekerlekli sandalye bağışında bulunmak istediğini ifade etti.

Sungurlu Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, duyarlılığını ve hassasiyetini taktir ettiği Tuncay Açıkgöz’ün bağışını kabul ederek ihtiyaç sahibine ulaştırmak üzere teslim aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ise, “İhtiyaç sahiplerine verilmek üzere Belediyemize dönem dönem tekerlekli sandalye bağışında bulunan değerli esnaf kardeşimiz Tuncay Açıkgöz' e teşekkür ediyorum. Rabbim bağışlarını kabul eylesin” ifadelerini kullandı.

(Mehmet DALAR)

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