Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı araç şarampole yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, Orhan I. idaresindeki Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mustafa G.'nin kullandığı Fiat marka otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampole ters devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa G., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.