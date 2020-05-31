Direğe çarparak durdu

Edinilen bilgilere göre kaza Çankırı yolunda meydana geldi. Çankırı'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 06 KA 8178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak direğe çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil hurdaya dönerken, otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(Haber Merkezi)