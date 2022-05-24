Dilencilik yaparak yarım günde 530 lira topladı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan bir kişinin üzerinde 530 lira para bulundu.
Sungurlu 24.05.2022, 19:28 24.05.2022, 19:29
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Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce dilencilik yaparken yakalanan H.K, zabıta amirliğine götürüldü. H.K'nin yapılan aramada üzerinde yarım günde topladığı 530 lira kağıt ve madeni para bulundu.
Zabıta ekiplerince 227 lira idari para cezası kesilen, H.K'nin üzerinde bulunan 530 liraya da el konuldu.
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