Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu

Zabıta ekipleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan marketlerde hijyen, etiket ve tarih denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, vatandaşa satılmak üzere raflara konulan yüzlerce ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. Zabıtalar tarihi geçen gıda, süt ve süt ürünleri, bakliyat, et ve et ürünleri ile yumurta ve unlu mamullere imha edilmek üzere el koydu. Denetimler sonucunda son kullanma tarihi geçmiş ürünün sattığı belirlenen marketlere idari para cezası kesildi.

Zabıta ekiplerinin sık sık denetimlerde bulunduğunu hatırlatan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. İlçemizde gıda üretimi yapan işletmelere sık sık denetimler yapılıyor. Denetimlerini aralıksız sürdüren ekiplerimiz ramazan ayı öncesi de gerekli denetimlerini yaptılar ve bundan sonra da sık sık yapacaklar” dedi.

(İHA)