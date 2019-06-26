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Demirer, Kampus inşaatında incelemelerde bulundu

Kampüs inşaatında incelemelerde bulunan Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Ömür Demirer, "Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında yeni binamız ve yeni bölümlerimiz ile birlikte öğrenci sayımızda artış olacaktır" dedi. 

Demirer, Kampus inşaatında incelemelerde bulundu

Kampüs inşaatında incelemelerde bulunan Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Ömür Demirer, "Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında yeni binamız ve yeni bölümlerimiz ile birlikte öğrenci sayımızda artış olacaktır" dedi. 

26 Haziran 2019 Çarşamba 02:10
Demirer, Kampus inşaatında incelemelerde bulundu

Kampus çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Ömer Demirer, "Müteahhit firmanın sözleşme tarihinden önce bitirmeyi planlıyor. Bu plana da sadık kalındığını görüyoruz. Yakın bir tarihte yaptığımız ziyarette kampus alanımızın makyaj işlerinin kaldığını gördük. İnşallah firmanın planladığı bizimde özellikle talep ettiğimiz yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan Ağustos yada Eylül ayında yetişmesini umut ediyoruz. Kısa zamanda bir taşınma süreci yaşanabilir. Bir aksilik olmasa yeni eğitim-öğretim yılımıza yeni binamızda başlayabileceğiz" dedi. 

(İHA)

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