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Damatsız ama en anlamlı düğün... Yasemin’in hayali gerçeğe dönüştü

Sungurlu’da yaşayan fedakâr baba engelli kızının düğün hayalini gerçekleştirdi.

Sungurlu 18.07.2022, 19:38 18.07.2022, 19:40
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Damatsız ama en anlamlı düğün... Yasemin’in hayali gerçeğe dönüştü

Şekerpınar Mahallesi'nde oturan, doğuştan zihinsel engelli Yasemin Çağatay’ın en büyük hayali gelin olmaktı. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek isteyen baba Doğan Çağatay aylar öncesinden hazırlığa başladı. 31 yaşındaki doğuştan engelli genç Yasemin Çağatay, hayalindeki gelinliği giyerken damatsız düzenlenen düğün töreninde Yasemin’in yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.

MAHALLELİ HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ İÇİN SEFERBER OLDU
Mahalledeki kuaföründen sazcısına, kameramanından gelinlikçisine kadar herkes, Yasemin’in hayalini en güzel biçimde gerçekleştirmesi için adeta seferber oldu. Belirlenen saatte gelinlik giydirilen, kuaföre götürülerek saç ve makyajı yapılan Yasemin’in yakınları da düğünün yapılacağı İsmetpaşa İlkokulu bahçesine davet edildi. Eline kınalar yakılan Yasemin’i ilçe halkı bir an olsun yalnız bırakmadı. Sungurlu Kaymakamlığı ve Sungurlu Belediyesi'nin de destek olduğu düğünde gelin ve davetliler, çalınan müzik eşliğinde gece geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.

KIZIYLA DANS EDEN BABA GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI
Sık sık piste davet edilen gelin doyasıya eğlenirken yakınları buruk mutluluk yaşadı. Kızıyla birlikte dans eden baba Doğan Çağatay, gözyaşlarına hakim olamadı.
Baba Doğan Çağatay, kızının bu düğünü çok istediğini belirterek, “Duygularımız anlatılacak gibi değil. Kızımızın mutlu olması için hayalini gerçekleştirdik. Emeği geçen, buraya gelen herkese çok teşekkür ederim” dedi.
Sungurlu Kaymakamlığı’ndan gerekli izinleri aldıklarını söyleyen Baba Doğan Çağatay, “Allah herkesten razı olsun. Herkes karınca kararınca, çorbada bizimde tuzumuz olsun diyerek hiçbir ücret talep etmedi” diye konuştu.

“UZUN SÜREDİR BU ANI BEKLİYORDU”
Kardeşi Yasemin Çağatay’ın uzun bir zamandır bu anı beklediğini söyleyen abisi Emin Çağatay, “Onu mutlu edebilmek için hepimiz bir araya geldi. Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bu tarz çocuklarımızı bire gün olsa bile mutlu edebiliyorsak, bizim için çok güzel bir hediye bu” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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