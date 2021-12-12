Covid-19 yine can aldı

Sungurlu’nun sevilen simalarından saatçi Fikret Özsarı, yakalandığı koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

Bir süredir Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 nedeniyle tedavi gören Sungurlu esnafından saatçi Fikret Özsarı vefat etti.

Özsarı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, “Dostlarım, covid tedavisi için hastanedeyim. Sağlığım için dualarınızda bana da yer verir misininiz. Rabim bana indireceğin her türlü hayrına öyle muhtacım ki” ifadelerinde bulunmuştu.

Özsarı’nın vefatı ilçede büyük üzüntü yarattı. (Haber Merkezi)

