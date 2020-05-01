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Çorumlu Vergeloğlu Ordu Milli Eğitim Müdürü oldu

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü hemşehrimiz Mehmet Fatih Vargeloğlu, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı.

01 Mayıs 2020 Cuma 11:38
Çorumlu Vergeloğlu Ordu Milli Eğitim Müdürü oldu

Ordu Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Mersin’e İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atanırken, yerine Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Sungurlulu hemşehrimiz Mehmet Fatih Vargeloğlu getirildi.
Mehmet Fatih Vargeloğlu, 1979 yılında Sungurlu’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Sungurlu’da tamamladı. 2001 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Vargeloğlu, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi) alanında Yüksek Lisans yaptı. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.
2001 yılında mesleki kariyerine öğretmen olarak başlayan Vargeloğlu, 2006 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde yönetici olarak görev yaptı. 27 Haziran 2016 tarihinde İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atanan Vargeloğlu, 23.11.2018 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.
Millî Eğitim Bakanlığımızca Karabük İl Millî Eğitim Müdürü olarak görevlendirilen Vargeloğlu, 26 Kasım 2018 tarihi itibariyle görevine başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yerel, Ulusal ve Uluslararası projelerinde görev alan ve birçok Sivil Toplum Kuruluşunda çalışan Vargeloğlu, 28 Kasım 2017 tarihinde kuruluşunu yaptığı Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesi Başkanlığı görevinden 05.05.2019 tarihinde ayrıldı.
Mehmet Fatih Vargeloğlu, İngilizce ve Arapça bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.
(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 01.05.2020 11:47
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