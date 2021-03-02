Çorumlu Turgut Ergişi kansere yenik düştü

Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden ve bir süre önce ise yurda dönerek Alanya’ya yerleşen işadamı Turgut Ergişi önceki gün yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

Ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğan işadamı Turgut Ergişi’nin cenazesinin ilimiz Sungurlu İlçesi’ne getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

