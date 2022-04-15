Çorumlu sanatçının 3. klibi

Yönetmenliğini Bedirhan Eroğul’un yaptığı Murat Atalay’ın “Aşık Oldum Gözlerine” eseri video klipiyle Netd Müzik’te. Murat Atalay, daha önce de “Anneciğim” ve “Dalımın İnciri” klipleri ile gündeme gelmişti.

41 yaşında ki Sungurlu doğumlu Murat Atalay, 25 yıldır müzikle uğraşıyor. Müziği çok seven Atalay, söz, müzik ve besteleri ile adından söz ettiriyor. Atalay, müziğin yanı sıra alçıdan heykel traş, karakalem ve yağlı boya resimleri de çiziyor.

(Volkan SINAYUÇ)

