Çorumlu polis, beylik silahıyla canına kıydı

Sungurlulu polis memuru Ali Darbaz, girdiği bunalım sonucu beylik silahıyla kafasına bir el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Darbaz, hemen hastaneye kaldırıldı.

Darbaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Muratkolu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen polis memuru, Cumartesi günü toprağa verildi. (Haber Merkezi)

