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Çorum’da huzur ve asayiş uygulamaları devam ediyor
Çorum'da asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla yapılan huzur uygulamaları devam ediyor.
Sungurlu 17.12.2021, 11:04
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Akpınar Caddesi, Yazıçarşı Kavşağı, Mavral Sokak ve bağlantılı sokaklar ile Bahabey Caddesi, Milönü Kavşağı ve sokaklarda yapılan denetimlerde umuma açık ve şüpheli şahıslar üzerinde denetim yapıldı. Denetimlerde 60 kişi GBT sorgusu yapılırken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Sungurlu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ekipleri ile Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, sürücü ve araçların belgelerini incelendi. Kişi ve araçlarda aramalar yapıldı.
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