Çorum’da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı eve operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda, 155,80 gram sentetik kannobinoid, satışa hazır paketlenmiş vaziyette 9 parça halinde toplam 22,1 gram sentetik kannobinoid ile 1 adet hassas elektronik terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan N.N. ve G.K. tutuklandı. Polis, dron destekli operasyon anına ilişkin görüntüleri paylaştı.