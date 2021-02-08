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Çorum’da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dron destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Polis, operasyonun görüntülerini paylaştı.

Sungurlu 08.02.2021, 22:38
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Çorum’da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı eve operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda, 155,80 gram sentetik kannobinoid, satışa hazır paketlenmiş vaziyette 9  parça halinde toplam  22,1 gram sentetik kannobinoid ile 1 adet hassas elektronik terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan N.N. ve G.K. tutuklandı. Polis, dron destekli operasyon anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

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