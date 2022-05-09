Çorum ve Yozgat’taki araç hırsızlıklarının zanlısı yakalandı!
Çalıntı otomobille Yozgat'tan Çorum’a kaçan cezaevi firarisi, burada terk ettiği otomobilin plakalarını Sungurlu’da çaldığı başka bir otomobile takarak kaçmaya çalışırken yakalandı.
Yozgat açık ceza evinden firar eden, B.A., Yozgat ilinden çaldığı otomobille Çorum’un Sungurlu ilçesine geldi. Çalıntı otonun plakalarını sökerek terk eden B.A, bu kez de Sungurlu'da bir otomobil çalarak terk ettiği diğer aracın plakalarını bu araca taktı.
Polisin durumu fark etmesi üzerine yaşanan kovalamacada kaza yapan firari hırsız kaçmayı başardı.
Cezaevi firarisi oto hırsızı B.A.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, Yozgat’tan ilinden çalınan oto yediemin oto parkına çekildi.
Firari hırsızın plakalarını değiştirerek Sungurlu'dan çaldığı otomobil ise sahibine teslim edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile kısa sürede yakalanan B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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