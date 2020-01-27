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Çorum esnafından örnek davranış

Çorum’un Sungurlu ilçesinde ailesi ile gönül sofrası adı altında yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahibi aileler ile üniversite öğrencilerine dair sosyal faaliyetleri ile bilinen Berber Hüsnü Güngör, bu defa Elazığ ve Malatya illerinde can kayıpları ve yaralanmalarla depremi yaşayan insanların yanında olmak, yaralarını sarmak adına, işyerinde tam gün kazancını bağışladı. Ayrıca kuru gıda kolisi yardımında bulunan Güngör, Sungurlu Belediyesi yardım toplama merkezine teslim etti. 

Çorum esnafından örnek davranış

Çorum’un Sungurlu ilçesinde ailesi ile gönül sofrası adı altında yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahibi aileler ile üniversite öğrencilerine dair sosyal faaliyetleri ile bilinen Berber Hüsnü Güngör, bu defa Elazığ ve Malatya illerinde can kayıpları ve yaralanmalarla depremi yaşayan insanların yanında olmak, yaralarını sarmak adına, işyerinde tam gün kazancını bağışladı. Ayrıca kuru gıda kolisi yardımında bulunan Güngör, Sungurlu Belediyesi yardım toplama merkezine teslim etti. 

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:06
Çorum esnafından örnek davranış

'Yarda bizim Yarada' 
Elazığ Malatya’da can kaybı ve yaralanmalar ile sonuçlanan Deprem, ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği diyen Güngör, “Çok şükür başta devlet büyüklerimizin oluru ile devletimiz deprem bölgesinde olanca varlığı ile yerini aldı. Allah devletimizi milletimizi var eylesin. Devletimiz yanı sıra Belediyeler, iş adamları, STK odaları ve ülke insanımız imkanları dahilinde deprem bölgesinde insanlarımıza yardımcı olma gayretinde. Bizde bu örnek faaliyetlere katkı sağlamak adına güzel ülkem Türkiye’nin bir bireyi olarak, tam gün gelirimi İçişleri Bakanlığı Akut hesabına, kuru gıda dan oluşan koliyi ise Belediye yardım toplama merkezine teslim ettim. Tabi ki bizimki, denizde zerre bile değil. Lakin gönlümüz, duamız Elazığ merkezli deprem bölgesinde. Bu vesile ile Allah'ım deprem de ölen kardeşlerimize rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar, geride kalan uzak yakın akraba ve insanlarımıza sabırlar diliyorum” dedi. 

Son Güncelleme: 27.01.2020 15:26
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