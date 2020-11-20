Çocukların Pamuk Dedesi vefat etti
Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde çocuklara şeker dağıtan, çocukların “pamuk dedesi” olarak bilinen Sadık Karaderili hayatını kaybetti.
Sungurlu 20.11.2020, 21:35
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Alınan bilgiye göre dün vefat eden Sadık Karaderili’nin cenazesi saat 11.00’de Sungurlu Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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