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Çocuklar ebeveynlerine trafik karnesi verecek 

Ramazan Bayramı öncesi çocuklar trafikteki anne babalarına karne düzenleyecek ve sosyal medyadan bunu Emniyet Genel Müdürlüğüne iletecek. Direksiyon başındaki anne babasını değerlendiren çocuklardan 100 tanesine bisiklet hediye edilecek. 

Çocuklar ebeveynlerine trafik karnesi verecek 

Ramazan Bayramı öncesi çocuklar trafikteki anne babalarına karne düzenleyecek ve sosyal medyadan bunu Emniyet Genel Müdürlüğüne iletecek. Direksiyon başındaki anne babasını değerlendiren çocuklardan 100 tanesine bisiklet hediye edilecek. 

01 Haziran 2019 Cumartesi 19:05
Çocuklar ebeveynlerine trafik karnesi verecek 

Sungurlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" kampanyası çerçevesinde araçların içindeki çocuklara sürücü karnesi dağıttı. Çocuklar araç kullanan ebeveynlerin yolculuk esnasındaki hatalarını bu karneye işleyecek. 
Her bayram yollar kan gölüne dönerken, trafik canavarının hızını kesmek isteyen Emniyet Genel Müdürlüğü çocuklarla birlikte bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 31 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatil dönemi süresince çocuklara yönelik İçişleri Bakanlığınca "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında en başarılı 100 karneyi dolduran çocuk, bisikletle ödüllendirilecek. Trafikte çocukların araç kullanan ebeveynlerinin yaptığı hataları bu karneye işleyecek. 
Düzenledikleri karnenin fotoğrafını çekecek olan çocuklar 'trafikkarnem' hastagi ile twitter üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketleyerek paylaşım yapacak. Bu paylaşımların arasından en beğenilen 100 karneye bisiklet hediye edilecek. 

(İHA)

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