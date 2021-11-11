Çıkan kavgada iş yerinin camı kırıldı

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan arbedede Mustafa Kılıç'a ait iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.