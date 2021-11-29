Cıdık: “Sıkıntılardan topyekûn mücadele ederek kurtulacağız”

Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı Sungurlu'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi İl Teşkilatı ilçe esnaf ziyaretlerinin bu ayki durağı Sungurlu ilçesi oldu. Saadet Partisi İlçe Başkanı Hacı Arslan Tök nezaretinde gerçekleşen esnaf ziyaretine SP İl Başkanı Faruk Cıdık ve teşkilat üyeleri katıldı. SP İl Başkanı Faruk Cıdık esnaf ziyareti sonrası izlenimlerini aktardı.

Sungurlu’da “bir dokunup, bin ah işittiklerini” belirten Cıdık; “Maalesef nereye elimizi atsak elimizde kalıyor. Bugün ülkemize baktığımız zaman bir çok konuda sınıfta kaldığımızı gördük. Esnafımız perişan, vatandaşlarımız perişan, çiftçilerimiz perişan. Halk atık mevcut iktidarın yanlışlarını görüyor. Halk artık şunları söylüyorlar biz yanıldık, yanlış yaptık 20 yıldır aynı insanları aynı iktidarı destekledik mevcut iktidarın ilk geldiği günleri arar olduk diyorlar. Halkımız Milli Görüş iktidarını arıyor” ifadelerini kullandı.

Sungurlu esnafı ile kucaklaştıklarını, ülkede tüm küçük esnafın çektiği sıkıntıları ilçede de gözlemlediklerini, siftah yapamadan dükkan kapatan esnafın kirasını, BAĞ-KUR’unu sigortasını dahi ödeyemeyerek evine ekmek götürme derdinde çırpındığını vurgulayan Faruk Cıdık, “Hepimizin malumu şu an için en büyük sıkıntı başta esnafımız olmak üzere emeği sömürülen işçimiz, çiftçimiz, emeklimiz, kısacası halkımız oldu. Ekonomideki yanlış politikalar neticesinde kendi deyimleri ile ekonomik kurtuluş savaşını ilan ettiler. Aslında bu savaş iktidarda bir gün daha kalmak gücün ve konumun ihtirasına kapılıp halkı bataklığın içerisine itmektedirler. Elbette bu süreçte halkımızın devletimizin yanındayız, bu sıkıntılarla top yekûn mücadele edeceğiz. İktidara geldiğimizde yerli ekonomi modeliyle yeniden ayağa kalkacağız halkımızın refah seviyesini yeniden yükselteceğiz. İsrafı önleyeceğiz, liyakate önem vereceğiz, üretime katkısı olmayan yatırımları durduracağız en önemlisi kutuplaşmayı önlemlisi yeniden kucaklaşmayı sağlayacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

