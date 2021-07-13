CHP’den Şahiner’e ziyaret

Sungurlu için “Bölgenin ve Çorum’un en başarılı belediyelerinden biri” ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Şahiner’i tebrik ederek, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alarak istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahiner, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. (Haber Merkezi)

