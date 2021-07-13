CHP’den Şahiner’e ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve il yönetimi, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret etti.
Sungurlu 13.07.2021, 22:12
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Sungurlu için “Bölgenin ve Çorum’un en başarılı belediyelerinden biri” ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Şahiner’i tebrik ederek, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alarak istişarelerde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahiner, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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