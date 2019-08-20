CHP’den Şahiner’e “geçmiş olsun” ziyareti

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle başkanlık görevinden uzak kalan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, önceki gün düzenlenen törenle görevine tekrar başladı.

Şahiner'e geçmiş olsun ziyaretleri devam ediyor. CHP Başkanı Hasan Eray Tüfekçi de başarılı başkanı makamında ziyaret etti. İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak,

İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay ve Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ile birlikte Şahiner'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan İl Başkanı Tüfekçi, Sungurlu'ya yaptığı hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirterek, hizmetlerin artarak devam edeceğine inandığını söyledi. Tüfekçi, başkan Şahiner'e yaşantısında da sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.

Başkan Şahiner de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve heyette yer alanlara teşekkür etti. (Haber Merkezi)