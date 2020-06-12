CHP heyeti çiftçilerin sorunları için Çorum’da

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan tarafından karşılanan CHP’li vekiller, Sungurlu Ziraat Odası, Tarım İlçe Müdürlüğü, Baktat Gıda ve İncesu köyünü ziyaret ettiler.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, son yaşanan doğal afetlerde zarar gören çiftçiler ile sohbet edip sıkıntılarını dinleyeceklerini belirterek, “Yaptığımız araştırmalarda son bir ay doğal afet olmadı ama kısmen zarar gören çiftçilerimizi dinleyeceğiz” dedi.

Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise Çorum’u, Çorum’un tarımını ve ekonomisini, sosyal kültürel hayatını yakından görme imkânını bulacaklarını belirtirken, Afyon Milletvekili Burcu Köksal da, “Türkiye’de Mayıs ayı itibarı ile doğal afet yaşandı. Bu zaman zaman sıcaklığın yükselmesi ve yükselmesi ile birlikte aniden düşmesi ile yaşanan bir doğal felakettir. Bazı yerlerde de don olayı yaşandı. Bunlardan dolayı da çiftçinin ürünleri zarar gördü. Çorum’da bu don doğal afetlerden etkilenen bir bölge olduğu için yerinde bir inceleme yapıp, konunun mağdurları ile görüşüp, buna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi olarak neler yapabiliriz ve bu mücadele de nasıl yer alabiliriz, nasıl katkı koyabiliriz diye görmeye geldik” dedi.

(Haber Merkezi)