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Çekici takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan çekicinin takla attığı kazada sürücü yaralandı. 

Sungurlu 27.01.2021, 15:30
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Çekici takla attı: 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.A. idaresindeki 06 BDN 578 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole ters devrildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü M.B.A. hastanede tedavi altına alındı. Çekicide ise büyük çapta maddi hasar oluştu. 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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