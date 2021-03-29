Çankırı Valisi Ayaz’dan Sungurlu’ya taziye ziyareti

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Ocak ayı içerisinde Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Uzman Çavuş Asil Koca’nın Sungurlu’da ikamet eden anne Adalet Koca ve baba İlhan Koca’yı ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Taziye ziyaretinden sonra Vali Abdullah Ayaz, Sungurlu Kaymakamlığı’na da nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakam Fatih Görmüş, Çankırı Valisi Ayaz’a ilçeye yapmış olduğu ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

