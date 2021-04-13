Buse ile Alişan çiftine çocuk odası Sungurlu firmasından

Çorum'un Sungurlu ilçesinde mobilya sektöründe faaliyet gösteren Albesan Mobilya, ilçede olduğu gibi Türkiye genelinde de adını duyurmaya başladı.

Sungurlu’da 1974 yılından bu yana başarılı işlere imza atan Albesan Mobilya, Alişan ve Buse Varol çiftinin çocukları için oyun odası tasarladı.

İşletme sahibi Rıza ve Yasin Şakar, “Alişan ve Buse Varol çiftine küçük dokunuşlarla büyük değişiklikler yaptığımız oyun odasını güzel günlerde kullanılmak üzere yerini aldı. Albesan Mobilya olarak Alişan ve Buse Varol çiftine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz” dediler.

ÜNLÜ ÇİFT DE TEŞEKKÜR ETTİ

Sanatçı Alişan da Albesan Mobilya’ya teşekkür ederek sosyal medya üzerinden sevenleri ile paylaştı. Mesajında, “Harika bir oyun odası oldu” diyen Alişan, Rıza ve Yasin Şakar’ın sahibi olduğu Albesan Mobilya’ya teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

