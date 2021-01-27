Bunalıma giren kadın intihar etti
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen olayda tüfek ile intihar girişiminde bulunan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sungurlu 27.01.2021, 22:21
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Edinilen bilgiye göre Çorum'un Sungurlu ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde önceki gün öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı bunalıma giren 55 yaşındaki C.D. isimli kadın evde bulunan tüfek ile intihar girişiminde bulundu.
Aile fertlerinin durumu 112 ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı kadını Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kadının kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
(Haber Merkezi)
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