Bülent Serttaş konseri bugün

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ücretsiz olarak düzenlenecek konsere tüm halkı davet etti.

Şahiner, “30 Ağustos Zafer Bayramında yapmayı planladığımız fakat sanatçımızın sağlık sorunu nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız 'Bülent Serttaş' konserimizi 17 Eylül Cuma günü yapıyoruz. Kentpark Meydanında yapacağımız konserimize hepiniz davetlisiniz” dedi. (Haber Merkezi)

