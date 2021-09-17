Bülent Serttaş konseri bugün
Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, ancak sanatçı Bülent Serttaş'ın sağlık sorunları nedeniyle ertelenen halk konseri, bugün gerçekleştirilecek.
Sungurlu 17.09.2021, 00:08
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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ücretsiz olarak düzenlenecek konsere tüm halkı davet etti.
Şahiner, “30 Ağustos Zafer Bayramında yapmayı planladığımız fakat sanatçımızın sağlık sorunu nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız 'Bülent Serttaş' konserimizi 17 Eylül Cuma günü yapıyoruz. Kentpark Meydanında yapacağımız konserimize hepiniz davetlisiniz” dedi. (Haber Merkezi)
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