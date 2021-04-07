Buğra Bağcı, Sungurlu MYO Müdürü oldu
Sungurlu 07.04.2021, 19:23
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Hitit Üniversitesi’nde Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne atama yapıldı.
Hitit Üniversitesi Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Buğra Bağcı’nın Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine vekaleten atandığı açıklandı.
HİTÜ’nün internet sitesinde yapılan açıklamada Sungurlu MYO Müdürlüğü görevine atanan Dr. Öğr. Üyesi Buğra Bağcı’ya görevinde başarı dilendi.
(Haber Merkezi)
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