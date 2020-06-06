Bilindiği üzere Sungurlu’da bir apartmanda yaşayan 4 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine 24 dairelik apartman karantina altına alınmıştı.

Sağlık Müdürlüğü’nün duyarsızlığının altında yatan nedeni sorgulayan Şahiner, 350 personeli olan ve aylardır koronavirüse karşı mücadele eden belediyenin böyle bir muamele görmesinin utanç verici bir durum olduğunu vurguladı.

Şahiner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün anne ve babasının testleri pozitif çıkan bir personelimiz ateşlenerek hastaneye kaldırıldı. Test sonucu negatif çıkan personelimizle birlikte beraber çalışan 13 personelimize test yapılmasını talep ettik fakat maalesef başaramadık. İlçe sağlık müdürünün bu konudaki duyarsızlığının altındaki sebebi anlamış değilim. 350 personeli olan aylardır koronavirüs ile mücadele eden bir kurumun bu denli muamele görmesi utanç vericidir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, herkes de sorumluluğunu yerine getirsin aksi takdirde bu vebalden kimse kurtulamaz.”(Haber Merkezi)