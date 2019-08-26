Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97101
ALTIN
285.912
DOLAR
5.8036
STERLİN
7.1103
EURO
6.4497

“Bu toprakları vatan yapmanın adımı Malazgirt’te atıldı”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

“Bu toprakları vatan yapmanın adımı Malazgirt’te atıldı”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:25
“Bu toprakları vatan yapmanın adımı Malazgirt’te atıldı”

Başkan Şahiner yayınladığı mesajında, “Sultan Alparslan komutasındaki ecdadımız yaklaşık bin yıl önce büyük bir zafere ulaşarak, bizlere bu toprakları vatan yapmanın adımını atmışlar. Her yönüyle tarihin sayfalarına altın harflerle yazılan Malazgirt Zaferi, 6 asrı aşkın bir süre dünyaya hak, adalet ve medeniyet dağıtan Osmanlı Devleti’nin hazırlayıcısı ve müjdeleyicisi olmuştur” ifadelerini kullandı.

Malazgirt Zaferi ile zulmün yerini adalet, düşmanlığın yerini kardeşlik, kinin yerini sevgi aldığını kaydeden Şahiner, “Asırlar boyunca devam edecek olan barış ve hoşgörü medeniyetinin temelleri atılmıştır. Malazgirt ruhu bizleri birbirimize sıkı sıkı bağlayan çok güçlü bir bağ olmuştur. Ecdadımızdan miras kalan kutlu emanetler, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı yüce duygular, aziz milletimizin her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğinin, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı vereceğinin güvencesidir.

Bu cihetle Türk milletinin birliği, beraberliği, istiklali, istikbali ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve günümüze uzanan devlet geleneğimizi koruyup yücelten atalarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümünü kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Kafkas Derneği'nden Şahiner'e geçmiş olsun ziyareti
Kafkas Derneği'nden Şahiner'e geçmiş olsun ziyareti
Sungurlu MYO’da kontenjanlar doluyor
Sungurlu MYO’da kontenjanlar doluyor
Sungurlu’da itfaiye sahte ihbara 4 dakikada ulaştı
Sungurlu’da itfaiye sahte ihbara 4 dakikada ulaştı
Traktör duvara çarptı
Traktör duvara çarptı
Sungurlu’da su arızasına anında müdahale ediliyor
Sungurlu’da su arızasına anında müdahale ediliyor
Trafik kazası: 8 yaralı
Trafik kazası: 8 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim