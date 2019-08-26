“Bu toprakları vatan yapmanın adımı Malazgirt’te atıldı”

Başkan Şahiner yayınladığı mesajında, “Sultan Alparslan komutasındaki ecdadımız yaklaşık bin yıl önce büyük bir zafere ulaşarak, bizlere bu toprakları vatan yapmanın adımını atmışlar. Her yönüyle tarihin sayfalarına altın harflerle yazılan Malazgirt Zaferi, 6 asrı aşkın bir süre dünyaya hak, adalet ve medeniyet dağıtan Osmanlı Devleti’nin hazırlayıcısı ve müjdeleyicisi olmuştur” ifadelerini kullandı.

Malazgirt Zaferi ile zulmün yerini adalet, düşmanlığın yerini kardeşlik, kinin yerini sevgi aldığını kaydeden Şahiner, “Asırlar boyunca devam edecek olan barış ve hoşgörü medeniyetinin temelleri atılmıştır. Malazgirt ruhu bizleri birbirimize sıkı sıkı bağlayan çok güçlü bir bağ olmuştur. Ecdadımızdan miras kalan kutlu emanetler, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı yüce duygular, aziz milletimizin her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğinin, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı vereceğinin güvencesidir.

Bu cihetle Türk milletinin birliği, beraberliği, istiklali, istikbali ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve günümüze uzanan devlet geleneğimizi koruyup yücelten atalarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümünü kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)