Bozüyük Başsavcısı Mustafa Bükme göreve başladı

Bozüyük’ün genel olarak güven ve huzur ortamının hakim olduğu bir ilçe görünümünde olduğunu belirten Başsavcı Mustafa Bükme, kendilerinin de Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı olarak güven ve huzur ortamının daha ileriye taşınması noktasında mücadele edeceklerini kaydederek, her zaman adaletin hakim olacağı bir yapı içerisinde görevlerini yapmaya gayret edeceklerini ifade etti.

Çorum Sungurlu doğumlu olan Başsavcı Mustafa Bükme, ilk olarak Muğla Ortaca ilçesinde görev yaptı. Ardından Elazığ’ın Maden ilçesi ve Muş ilinde görev aldı. Son olarak da 2021 yılı Temmuz ayı HSYK kararnamesiyle Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.