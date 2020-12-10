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Boyacı Ustası Hüseyin Turç da kurtarılamadı

Sungurlu-Alaca Karayolu'nda geçtiğimiz gün yaşanan trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Sungurlu 10.12.2020, 19:10
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Boyacı Ustası Hüseyin Turç da kurtarılamadı

Kazada Sungurlulu boyacı ustası Tuncay Öztemel olay yerinde hayatını kaybetmiş, Hüseyin Tunç ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Hüseyin Tunç'un dün hastanedeki yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Bilindiği gibi Sungurlu-Alaca karayolu Eskiyapar Köyü yakınlarında meydana gelen kazada otomobil kamyon ile kafa kafaya çarpmış, feci kazada Sungurlulu boyacı ustası Tuncay Öztemel olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan diğer boyacı usta 32 yaşındaki Hüseyin Tunç ise bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

(Haber Merkezi)

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