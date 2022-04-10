İlçe halkının yoğun bir katılım gösterdiği iftar programında Ceylan ile birlikte Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan, Yılmaz Peker, Mustafa Gökgöz, Ceyhan Baran, Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı, Sungurlu Kadın Kolları Başkanı Nejla Kayretli, Sungurlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Kalınsazlıoğlu, Sungurlu İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle ve Köy Muhtarları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve partinin kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş teşkilat mensupları katıldı.

İftar programında konuşan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ilçe halkının gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür etti. Sungurlu’nun 20 yıldır AK Parti’ye gereken desteği verdiğini anlatan Ceylan, “Biz de sizlerin gayretine verdiğiniz desteğe layık olmak için çalışıyoruz. Belediye başkanının farklı bir partide olması, bizim Sungurlu’ya hizmet konusundaki bakışımızı değiştirmez. Çünkü, biz Türkiye’nin her tarafını bir görüyor, Çorum’un her ilçesini, köyünü, mahallesini bir görüyor, eşit hizmet alması için çalışıyoruz. Böyle yaptığımız için bugün yüzlerce Sungurlulu ile aynı sofranın etrafından buluşabiliyoruz” dedi.

“Bizim sevdamız Türkiye sevdasıdır. Bizim sevdamız millet sevdasıdır. Bizim tek muhatabımız millettir” ifadelerini kullanan Milletvekili Ceylan, Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 "Büyük ve Güçlü ülke Türkiye" idealine kavuşturmak için tevazu, gayret ve samimiyetle gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm teşkilat mensuplarına canı gönülden teşekkür etti.

Sungurlu’ya yapılan başta barajlar olmak üzere çok önemli yatırımlar yapıldığını da hatırlatan Milletvekili Ceylan, ilçe halkından gelen TOKİ talebinin de kendisine iletildiğini söyleyerek, “Siz ne kadar isterseniz biz o kadar yapacağız” sözünü verdi.

(Haber Merkezi)

