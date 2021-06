“Biz bir olursak Sungurlu bir olur, büyür ve gelişir”

Şahiner, “Biz her zaman, birlik ve beraberlikten yanayız. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır düsturu ile hareket ederek ilçemizi kucaklamaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

“SUNGURLU'NUN KALKINMASI BİRLİK VE BERABERLİKTEN GEÇİYOR”

Başkan Şahiner, Sungurlu'nun kalkınmasının tek çıkar yolunun yöneticilerin birlik ve beraberliğinden geçtiğini vurgulayarak, “Gelin kavgayı, küslüğü bir kenara bırakalım. Küçük hesaplar peşinde koşarak hem bir birimize hem de Sungurlumuza zarar vermeyelim. Ülkemiz için, topraklarımız için ve en önemlisi geleceğimiz için herkesi dün olduğu gibi bu günde birlik ve beraberliğe davet ediyorum.

Sungurlumuzun geleceğine katkı sağlamak amacı ile organize olan çok değerli siyasetçi ve oda başkanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Ama keşke SP, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, DP ve diğer parti temsilcileri ile diğer oda başkanları da bu birlikteliğe dahil olsaydı.

Keşke sadece AK Partili değil CHP ve İYİ Partili vekiller de ziyaret edilseydi. Ve keşke Sungurlu’nun Belediye Başkanı’nı da davet etseydiniz. İnanıyorum ki o zaman Sungurlu çok daha güçlü ve etkin temsil edilirdi” dedi.

Her zaman birlik ve beraberlikten yana olduğunu belirten Şahiner, “Her yaptığımız açıklamada üstüne basa basa söylüyoruz. Bizim birlik ve beraberlikten başka kurtuluşumuz yok. Biz bir olursak ilçemiz de bir olur, güçlü olur ve her istediğini kopartıp alır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)