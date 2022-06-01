Binali Yıldırım Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Ankara’ya dönüşte Sungurlu’da bir dinlenme tesisinde verdiği molada vatandaşlarla sohbet etti.

Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yoğun ve güzel geçen bir günün ardından sıcak çay ve gönülden sohbet…” ifadelerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

