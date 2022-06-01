Binali Yıldırım Çorum'da
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili, İzmir Milletvekili, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı ve ülkenin son Başbakanı olan Binali Yıldırım, Tokat gezisi sonrası Ankara’ya dönüşte ilimiz Sungurlu ilçesinde mola verdi.
Sungurlu 01.06.2022, 21:24
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Ankara’ya dönüşte Sungurlu’da bir dinlenme tesisinde verdiği molada vatandaşlarla sohbet etti.
Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yoğun ve güzel geçen bir günün ardından sıcak çay ve gönülden sohbet…” ifadelerine yer verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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