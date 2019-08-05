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Bıçakçıların bayram mesaisi başladı

Sungurlu’da Kurban bayramı öncesinde hem satış, hem de bileme siparişleri artan bıçakçılar yoğun mesai harcıyor. 

Bıçakçıların bayram mesaisi başladı

Sungurlu’da Kurban bayramı öncesinde hem satış, hem de bileme siparişleri artan bıçakçılar yoğun mesai harcıyor. 

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:41
Bıçakçıların bayram mesaisi başladı

Bıçak ustası Ergülü Ulutaş, "Kurbanı kesecek bıçağın keskin olması ve kurbanlığa eziyet vermemesi lazım. Bayramın gelmesiyle her türlü bıçağın bilemesinde yoğunluğumuz başladı. Sadece kurban bıçakları değil, terzi, makasını, kasap, et kıyma bıçağını, berberler makaslarını bilememiz için bize getiriyor. Bileme alanımız geniş olduğu için her türlü bileme var. Bütün esnaf burada. Vatandaşlar da kurban kestiği için burada. Bu bayram daha yoğun geçer" ifadesini kullandı. 
Ulutaş bayram öncesinde vatandaşlara ve esnafa tavsiyelerde bulunarak, "Esnaf ve vatandaşlar son güne kalmasın. Son günlerde çok yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar erken gelsin, hem biz onlara karşı mahcup olmayalım, hem de onlar mağdur olmasın" dedi. 

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